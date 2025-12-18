Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Що відомо про атаку?

В Одеському районі внаслідок ворожого ударного безпілотника постраждала цивільна родина. Дрон влучив у автомобіль, який рухався мостом.

У машині перебувала жінка з трьома дітьми. Мати отримала тяжкі травми та, на жаль, померла у кареті швидкої допомоги. Дітей госпіталізували з тілесними ушкодженнями та гострою стресовою реакцією. Медики надають їм необхідну допомогу.

Звертаюся до водіїв: прошу утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки,

– написав Олег Кіпер.

Він додав, що окупанти вже тричі атакували цю ділянку.

Відомо також, що 14 грудня противник скерував на міст у Затоці майже 40 безпілотниками типу "Шахед", близько двох десятків з яких влучили у ціль.

Зауважте! За словами голови Центру радіотехнологій Сергія (Флеша) Бескрестнова, противник намагається таким чином відрізати західну частину Одеської області від транспортних комунікацій, що особливо загрожує логістичним шляхам на Дунаї.



Росіяни б'ють по мостах на Одещині / Скриншот Сергія (Флеша) Бескрестнова

Українська сторона планує організовувати поромні переправи, проте вони залишаються вразливими для атак безпілотників.

Експерти зазначають, що точний удар по мосту, ймовірно, здійснили із застосуванням системи наведення безпілотника, а не лише ручного керування.

Також у Держприкордонслужбі повідомили, що через удар країни-агресорки обмежений рух до деяких пунктів пропуску з Молдовою та призупинений рух трасою "Одеса – Рені".

Зі свого боку молдовські прикордонники уточнили, що тимчасово не працюватимуть пункти пропуску "Паланка – Маяки-Удобне" та "Тудора – Староказацьке".

Рекомендуємо громадянам уникати поїздок у зазначену зону та виявляти підвищену обережність,

– йдеться у їхньому повідомленні.

