Навіщо росіянам Оріхів?

Через це місто вони прагнуть наблизитися до Запоріжжя, щоб надалі обстрілювати обласний центр з артилерії. Зараз Оріхів розташований всього за 7 – 10 кілометрів від зони бойових дій.

Із майже 15 тисяч мешканців до повномасштабної війни тут залишається близько семисот людей. Оріхів перетворився на місто-привид, він заповнений ворожими дронами. Майже вся інфраструктура там перебуває у непридатному для проживання стані – через прильоти ракет, артилерії та дронів.

І це єдине близьке до лінії зіткнення місто, в яке дозволили проїхати знімальній групі, зокрема, кореспондентці Ukrainian Witness Вікторії Пінчук. В інших містах занадто небезпечно.

Репортаж "Українського свідка" з Оріхова: дивіться відео

Журналістів провів Оріховим пресофіцер 65 окремої механізованої бригади Сергій Скібчик. Бійці тримають рубежі на цьому напрямку вже понад три роки.

Зараз росіяни, наприклад, по Оріхову дуже активно ганяються за цивільними на велосипедах, за пішоходами, за цивільними автівками – там, де якраз немає тунелів антидронових. Дуже ефективна зброя, яку вони використовують, єдина, – це тактика залякування, тактика терору, залякування цивільного населення,

– розповів Скібчик.

Дорогою до Оріхова є антидронові тунелі, і вони доволі ефективні. Утім, їх бажано було створити раніше – бодай у 2024 році. А через ударні дрони кілл-зона на фронті сильно збільшується. Зараз вона становить до 30 кілометрів – проти півтора – двох на початку 2022 року.

Росіяни застосовують невідому хімічну зброю зі страшними наслідками

Оріхівський напрямок, за великим рахунком, – це пряма дорога до моря, до Мелітополя. І через те вони, звісно, хочуть її повністю контролювати. (...) Їм просто потрібні ці території без людей,

– сказав пресофіцер.

Також ця ділянка, зайнята ЗСУ, заважає обстрілювати Запоріжжя з артилерії. Тож ситуація стабільно напружена весь час.

За минулий тиждень ворог 4 рази скинув невідому хімічну речовину, через що загинули кілька українських військових. Від хімічної зброї невідомого походження люди помирають, не дочекавшись евакуації, – на бійцях починає розлазитися одяг і перекриває дихання. А дослідити, чим труять українців, не вдається – часто корпус боєприпасу просто неможливо винести з позицій для вивчення.

Від початку 2025 року на Оріхівському напрямку окупанти майже 50 разів застосували хімічну зброю – тобто порушили міжнародні конвенції.

Чи можуть росіяни захопити Оріхів?

На Запоріжжі ворог має певні тактичні успіхи. А ще має достатньо ресурсів для масштабного наступу.

Цікаво! В окупантів тут багато штурмових підрозділів, які складаються з чималої кількості іноземців. Їх спеціально ставлять у міжнаціональні групи, щоб ті не розуміли одне одного і не змогли домовитися, наприклад, про здачу в полон.

Буквально 21 листопада був механізований штурм – трьома колонами росіяни пробували наступати. Дві колони підірвалися на наступальних загородженнях, лише одна доїхала, у складі танка і БТР, ну і мотоциклістів також часто застосовують. Вони доїхали сюди – їх тут попалили просто,

– повідомив Скібчик.

Поки що росіянам не вдається просунутися, проте практично кожного місяця вони пробують робити нові механізовані штурми.

А що пишуть у Генштабі?

Останніми днями в Генштабі інформують про одну-дві атаки, але в бік різних населених пунктів. Часом ситуація на напрямку змінюється.

Якщо на ранок 9 грудня на Оріхівському напрямку було тільки одне боєзіткнення в районі Степового, то, наприклад, на ранок 6 грудня атак було 4 – поблизу населеного пункту Степногірськ та у бік Приморського.