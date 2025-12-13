Загарбники розстріляли двох цивільних у місті, передає 24 Канал із посиланням на Андрія Канашевича, першого заступника голови Куп'янської РДА.
Що відомо про розстріл цивільних у Куп'янську?
Про черговий злочин окупантів стало відомо під час евакуації з центральної частини Куп'янська ще 9 мешканців району. Один із них розповів, що в багатоповерхівці по площі Стадіонна росіяи розстріляли двох мешканців міста – чоловіка 1981 року народження та невстановлену жінку похилого віку.
Нагадаємо, що 12 грудня стало відомо, що українські війська прорвалися до річки Оскіл і оточили понад 200 російських військових у Куп'янську. Також вони звільнили Кіндрашівку, Радьківку та кілька навколишніх населених пунктів і лісів.
У ЗСУ розповіли, що російські війська на півночі Куп'янська фактично заблоковані та не можуть отримувати підкріплення або постачання.
Що відомо про інші воєнні злочини окупантів?
- Російські військові розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, що на Донеччині. Український солдат вийшов з укриття з піднятими руками, але отрмав чергу з автомата та впав на порозі будинку.
- Росія примусово вивозить українських дітей до таборів "перевиховання" у Росії, Білорусі та КНДР. У таборах дітей русифікують та мілітаризують.
- Редакція 24 Каналу отримала від хакерської групи "256 КіберШтурмова дивізія" перехоплений бойовий наказ. У документі йдеться про підготовку підрозділів російської армії до посилення масштабних воєнних злочинів у Херсоні. Наказ був знайдений у службовому листуванні майора Алєксєя Яценка – військовослужбовця 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Зміст листування свідчить, що Кремль планує не лише знищення міста, а й створення масштабної екологічної катастрофи. Її наслідки можуть торкнутися не тільки України, а й інших країн Чорноморського регіону – зокрема Туреччини, Румунії та Болгарії.