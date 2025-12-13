Загарбники розстріляли двох цивільних у місті, передає 24 Канал із посиланням на Андрія Канашевича, першого заступника голови Куп'янської РДА.

Що відомо про розстріл цивільних у Куп'янську?

Про черговий злочин окупантів стало відомо під час евакуації з центральної частини Куп'янська ще 9 мешканців району. Один із них розповів, що в багатоповерхівці по площі Стадіонна росіяи розстріляли двох мешканців міста – чоловіка 1981 року народження та невстановлену жінку похилого віку.

Нагадаємо, що 12 грудня стало відомо, що українські війська прорвалися до річки Оскіл і оточили понад 200 російських військових у Куп'янську. Також вони звільнили Кіндрашівку, Радьківку та кілька навколишніх населених пунктів і лісів.

У ЗСУ розповіли, що російські війська на півночі Куп'янська фактично заблоковані та не можуть отримувати підкріплення або постачання.

