Упродовж останнього тижня ворог кілька разів атакував мости у Затоці та Маяках. Про це розповів Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки, голова громадської організації "Центр радіотехнологій", передає 24 Канал.

Навіщо ворог б'є по мостах у Затоці та Маяках?

Так, 14 грудня противник вдарив по мосту у Затоці майже 40 "Шахедами", з яких близько двох десятків влучили в ціль.

18 грудня ворог почав бити по мосту у Маяках. Внаслідок удару по цивільному автомобілі загинула жінка. Її троє дітей постраждали. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля села Маяки. Чиновник пояснив, що ворог вже тричі атакував цю ділянку.

За словами "Флеша", подібними ударами росіянами намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області, тобто вихід до логістики на Дунаї.

Зі свого боку Україна реагуватиме, зводячи поромні переправи, однак і вони вразливі для ворожих дронів.

Де розташована на карті Затока

Де розташовані на карті Маяки

Що відомо про наслідки останніх російських ударів по Одеській області?