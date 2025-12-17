Бійчиня 505 батальйону морської піхоти, бельгійка з українським корінням Анна Зубко розповіла 24 Каналу, що зараз дуже важко, адже в Україні існують два світи. Світ людей і політики, уряду та всього іншого, де є корупція.

Як доброволиця з Бельгії бачить війну в Україні?

Анна Зубко підкреслила, що не вірить у розмови Сполучених Штатів Америки про мирний план.

Єдине, що ми зараз бачимо і з чим мусимо боротися, це те, що лінія фронту щодня розширюється і не вистачає людей. У нас не вистачає боєприпасів, і ми не можемо захистити себе. Отже, ситуація значно складніша, ніж раніше,

– сказала вона.

Доброволиця навела приклад, що зараз лікарні в містах України переповнені військовими з ампутаціями кінцівок через міни й дрони. Це вже зовсім інший рівень втрат.

Безпілотники на передовій є однією з найбільших проблем. Важливо, щоб Україна шукала методи, як зупинити панування дронів у небі.

Зокрема треба закрити небо над усією країною для захисту цивільних. Нам потрібно бути сильнішими та переходити від слів до реальних дій. І це не страшно назвати все своїми іменами, бо це геноцид (дії Росії на території України – 24 Канал),

– наголосила Анна Зубко.

Крім того, вона додала, якщо люди нічого не роблять, аби допомогти протидіяти росіянам, то вони стають на бік агресора.

