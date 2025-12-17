Про це інформує 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Дивіться також Сили оборони контролюють 90% Куп'янська і повернули частину Покровська, – Сирський

Чому Росія продовжує брехати про взяття Куп'янська?

За словами Коваленка, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов продовжує стверджувати, що Куп'янськ нібито захоплений російськими підрозділами, однак 90% території міста контролюють Сили оборони та продовжують зачистку російських солдатів на цьому напрямку. Раніше подібні брехливі заяви робив і начальник генштабу Росії Гєрасімов.

Керівник ЦПД стверджує, що такі брехливі заяви подаються безпосередньо російському диктатору через страх військових чиновників втратити свої посади через невдачі на полі бою, а також, щоб переконати еліти Кремля та оточення Путіна продовжувати війну за будь-яку ціну.

Яка наразі ситуація в Куп'янську?