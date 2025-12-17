Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
Почему Россия продолжает врать о взятии Купянска?
По словам Коваленко, министр обороны России Андрей Белоусов продолжает утверждать, что Купянск якобы захвачен российскими подразделениями, однако 90% территории города контролируют Силы обороны и продолжают зачистку российских солдат на этом направлении. Ранее подобные лживые заявления делал и начальник генштаба России Герасимов.
Руководитель ЦПИ утверждает, что такие лживые заявления подаются непосредственно российскому диктатору из-за страха военных чиновников потерять свои должности из-за неудач на поле боя, а также, чтобы убедить элиты Кремля и окружение Путина продолжать войну любой ценой.
Какова сейчас ситуация в Купянске?
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продолжают операцию по освобождению Купянска и ликвидации российских подразделений. Так, по состоянию на 17 декабря, украинские защитники вернули под свой контроль почти 90% территории города.
Начальник службы беспилотных систем 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Райков сообщил, что вражеские подразделения заблокированы в городе, а минимальную помощь могут получать только через БпЛА. Кроме того, российские подразделения пытаются прорваться к своим заблокированным собратьям в город сухопутным коридором. Однако все попытки противника обречены на провал.
Агенты движения "Атеш" утверждают, что в полном окружении находятся более 30 российских солдат 121-го и 122-го мотострелковых полков. Еще несколько групп забаррикадировались в подвалах жилых домов вблизи больницы и не имеют возможности покинуть укрытие.