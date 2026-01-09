Десятки поездов прибудут к месту назначения с опозданием. Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает 24 Канал.
Что известно о задержке поездов в Украине?
Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой, произошли задержки в движении поездов в Киевской области.
С опозданием уже прибыли:
- №705/706 Перемышль – Киев,
- №9/10 Будапешт – Киев,
- №99/100 Бухарест – Киев,
- №159/160 Трускавец – Киев,
- №63/64 Перемышль – Харьков.
По состоянию на 03:00 до сих пор находились в пути:
- №743/744 Славское – Дарница;
- №21/22 Харьков – Львов;
- №15/16 Ворохта – Харьков;
- №79/80 Львов – Днепр
Что известно о последних российских ударах по Украине?
- В ночь на 9 января Россия нанесла удар по окрестностям Львова межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". В городе прогремела серия взрывов. По словам военных, ракета летела со скоростью 13 000 километров в час.
- Власти Львова заявили, что под ударом находился объект критической инфраструктуры.
- Вероятно, враг хотел попасть в Стрыйское газовое месторождение и газохранилище во Львовской области.
- Под массированным обстрелом ночью оказалась столица. Там погибли четыре человека, десятки получили ранения. Из-за атаки на критические объекты в городе частично нет отопления и электричества.