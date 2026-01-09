Десятки поездов прибудут к месту назначения с опозданием. Об этом сообщили в "Укрзализныце", передает 24 Канал.

Смотрите также В сети пишут об остановке поездов, соединяющих Киев с Европой: что говорят в УЗ

Что известно о задержке поездов в Украине?

Из-за повреждения контактной сети элементами посторонней линии 110 кВ, которая проходит рядом и была повалена непогодой, произошли задержки в движении поездов в Киевской области.

С опозданием уже прибыли:

№705/706 Перемышль – Киев,

№9/10 Будапешт – Киев,

№99/100 Бухарест – Киев,

№159/160 Трускавец – Киев,

№63/64 Перемышль – Харьков.

По состоянию на 03:00 до сих пор находились в пути:

№743/744 Славское – Дарница;

№21/22 Харьков – Львов;

№15/16 Ворохта – Харьков;

№79/80 Львов – Днепр

Какие поезда задерживаются / Скриншоты

Что известно о последних российских ударах по Украине?