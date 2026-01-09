Десятки потягів прибудуть до місця призначення із запізненням. Про це повідомили в "Укрзалізниці", передає 24 Канал.

Що відомо про затримку потягів в Україні?

Через пошкодження контактної мережі елементами сторонньої лінії 110 кВ, яка проходить поруч і була повалена негодою, відбулися затримки у русі потягів на Київщині.

Із запізнення вже прибули:

№705/706 Перемишль – Київ,

№9/10 Будапешт – Київ,

№99/100 Бухарест – Київ,

№159/160 Трускавець – Київ,

№63/64 Перемишль – Харків.

Станом на 03:00 досі перебували у дорозі:

№743/744 Славсько – Дарниця;

№21/22 Харків – Львів;

№15/16 Ворохта – Харків;

№79/80 Львів – Дніпро

