Причина зупинки пов'язана з погодними умовами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та Укрзалізницю.

Чому поїзди з Києві у Європу стоять?

У мережі повідомляють, що поїзд Перемишль – Київ запізнюється на близько 5 годин, а Будапешт – Київ стоїть вже 3 години, ще й без світла.

В Укрзалізниці повідомили, що на Київщині впала опора зовнішньої лінії 110 кіловат на контактну мережу залізниці. Одна з дільниць тимчасово знеструмлена.

Це спричинило затримку цілої низки поїздів, серед яких найбільш відчутна затримка у рейса №10/9 Будапешт – Київ,

Поїзд, що сполучає Київ з Європою зупинився / Соцмережі

Втім, там зазначили, що перешкоду вже прибрано, напругу подано, і поїзди по черзі відновлюють рух.

Для тих рейсів, які прибудуть до Києва у комендантську годину, за сприяння КМДА передбачено автобусні трансфери по місту.

Що відомо про негоду в Україні?