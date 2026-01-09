Відео удару опублікували у мережі, повідомляє 24 Канал.

Чим росіяни били по Львівщині?

Вибухи у Львові та області звучали на тлі загрози застосування балістики середньої дальності, тобто "Орешніка". Як пояснив мер Львова Андрій Садовий, наразі достеменно невідомо, чи вдарили саме цією зброєю. Відповідно інформацію пізніше нададуть військові.

Водочас очевидці поділилися кадрами, на яких, ймовірно, зафіксований момент атаки.

"Орешник", ймовірно, вдарив по Львівщині: дивіться відео

Що відомо про атаку по Львівщині