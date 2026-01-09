Про це інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Чому оголосили тривогу в ніч на 9 січня?

За інформацією Повітряних сил, в четвер, 8 січня, близько 23:30 по всій території України оголошено ракетну небезпеку через загрозу застосування російських балістичних ракет з полігону "Капустин Яр".

Вже згодом, о 23:48, стало відомо про вибухи на території Львівської області. Телеграм-канали припускають, що Росія застосувала ракетний комплекс "Орешник".