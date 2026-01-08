Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Львові?

У Львові прогриміли вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Вибухи підтвердив і мер міста Андрій Садовий.

Телеграм-канали повідомляють, що вибухи були настільки гучні, що їх чули навіть у населених пунктах області. Загалом повідомляють про 6 вибухів.

Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами,

– повідомив міський голова Андрій Садовий.

Моніторингові канали повідомляли про ймовірний пуск ракети середньої дальності "Орешник".