Внаслідок удару постраждали житлові будинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА та Олександра Вілкула.
Дивіться також Росія вгатила 2 "Іскандерами" у багатоповерхівки в Кривому Рогу: є поранені
Які наслідки ракетного удару по Кривому Рогу?
Поранення дістали 10 людей, серед них – дитина. Один із постраждалих, 57-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані. Він у операційній.
У кількох багатоповерхових будинках вибиті вікна та пошкоджені балкони. Зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури.
Поруч розгорнули штаб для допомоги людям. Обіцяють також допомогти з будівельними матеріалами та розселенням.
Які наслідки обстрілів в інших районах?
Аналогічні наслідки – у Кам’янському районі, який противник атакував безпілотниками.
Протягом дня ворог також обстрілював Нікопольський район – під ударом були райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Застосовували FPV-дрони й артилерію.
Пошкоджені п’ятиповерховий житловий будинок, 3 приватні оселі, господарська споруда, автомобіль і лінія електропередач. Постраждала й інфраструктура.
На Васильківську громаду Синельниківського району російська армія спрямувала БпЛА. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда та 3 легкові автомобілі.
Росія обстрілювала Кривий Ріг і учора
Російська армія 7 січня масовано обстріляла Кривий Ріг, використовуючи безпілотники та ракети. Поранення дістали 8 осіб, з яких 2 – у важкому стані.
Внаслідок атаки пошкоджено два приватні підприємства та інфраструктуру. Водо- та теплопостачання в місті вдалося відновити, але моєливі аварійні відключення електроенергії.