Внаслідок удару постраждали житлові будинки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську ОВА та Олександра Вілкула.

Які наслідки ракетного удару по Кривому Рогу?

Поранення дістали 10 людей, серед них – дитина. Один із постраждалих, 57-річний чоловік, перебуває у тяжкому стані. Він у операційній.

У кількох багатоповерхових будинках вибиті вікна та пошкоджені балкони. Зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури.

Поруч розгорнули штаб для допомоги людям. Обіцяють також допомогти з будівельними матеріалами та розселенням.

Які наслідки обстрілів в інших районах?

Аналогічні наслідки – у Кам’янському районі, який противник атакував безпілотниками.

Протягом дня ворог також обстрілював Нікопольський район – під ударом були райцентр, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Застосовували FPV-дрони й артилерію.

Пошкоджені п’ятиповерховий житловий будинок, 3 приватні оселі, господарська споруда, автомобіль і лінія електропередач. Постраждала й інфраструктура.

На Васильківську громаду Синельниківського району російська армія спрямувала БпЛА. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда та 3 легкові автомобілі.

