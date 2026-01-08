Про це інформують кореспонденти Суспільного, пише 24 Канал.
Що відомо про вибухи в Києві?
О 23:35 у столиці пролунало попередження про застосування балістичного озброєння. Вже о 23:41 кияни чули перші вибухи.
Вже після вибухів о 23:42 Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА у напрямку Києва. Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у Києві та закликав містян перебувати у безпечних місцях.
Наразі деталі встановлюються.