Місцева влада закликає львів'ян бути обережними в ніч на 9 січня, пише 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Дивіться також Росія атакує українські міста дронами: де є небезпека
Загроза російського обстрілу для заходу залишається
В ніч на 9 січня Росія атакувала Львів. Міський голова Андрій Садовий повідомив про декілька вибухів у місті.
Тривога розпочалась о 23:35, а о 23:48 ЗМІ повідомили про вибухи. Згодом цю інформацію підтвердив і міський голова Андрій Садовий.
Станом на 00:12 пролунав сигнал відбою повітряної тривоги, втім Козицький попередив про можливі нові загрози цієї ночі.
Цієї ночі можуть бути нові загрози. В разі оголошення повітряної тривоги негайно перейдіть в укриття,
– додав голова ОВА.
Куди, ймовірно, бив ворог?
За словами Козицького, в ніч на 9 січня ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури міста.
Відомо, що місця прильотів уже виявлено. "Орешник" був без бойової частини, аналогічно до попереднього застосування у Дніпрі.
Нагадаємо, що раніше пабліки припускали, що ворог мав на меті застосувати "Орешник" по Стрийському газовому родовищу та підземному газовому сховищу у Львівській області. Втім ця інформація не підтвердилась.