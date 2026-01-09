Местные власти призывают львовян быть осторожными в ночь на 9 января, пишет 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.
Угроза российского обстрела для запада остается
В ночь на 9 января Россия атаковала Львов. Городской голова Андрей Садовый сообщил о нескольких взрывах в городе.
Тревога началась в 23:35, а в 23:48 СМИ сообщили о взрывах. Впоследствии эту информацию подтвердил и городской голова Андрей Садовый.
По состоянию на 00:12 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги, впрочем Козицкий предупредил о возможных новых угрозах этой ночью.
Этой ночью могут быть новые угрозы. В случае объявления воздушной тревоги немедленно перейдите в укрытие,
– добавил председатель ОВА.
Куда, вероятно, бил враг?
По словам Козицкого, в ночь на 9 января враг атаковал объект критической инфраструктуры города.
Известно, что места прилетов уже выявлены. "Орешник" был без боевой части, аналогично предыдущему применению в Днепре.
Напомним, что ранее паблики предполагали, что враг имел целью применить "Орешник" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области. Впрочем, эта информация не подтвердилась.