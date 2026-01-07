В тестовом режиме Укрзализныця оборудовала Wi-Fi один из флагманских поездов дальнего следования. Речь идет о поезде "Гуцульщина" №95/96 Киев – Рахов, в котором доступ к сети получили пассажиры всех вагонов обоих составов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Как работает интернет в поезде и сколько это стоит?

Каждому пассажиру доступны 10 минут бесплатного интернета. Этого времени достаточно, чтобы проверить работу сети или отправить срочные сообщения. Для полноценного пользования предусмотрен платный пакет – 120 грн за сутки без ограничения трафика. При этом первые 5 Гб предоставляются без каких-либо ограничений скорости.

Оплатить услугу можно онлайн с помощью банковской карты, а также через Apple Pay или Google Pay. Подключение не требует дополнительных действий со стороны проводников.

Как пишет Міністерство розвитку громад та територій України, интернет в поезде обеспечивает современное оборудование Starlink. Ранее его тестировали на отдельных дипломатических рейсах Укрзализныци, где система подтвердила стабильную работу в сложных условиях. Вагоны поезда "Гуцульщина" были оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны перевозчика.

В случае стабильного спроса компания планирует масштабировать проект на другие поезда дальнего следования. Поставщика услуги будут выбирать через прозрачный конкурс. Инициатива реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

В Укрзализныце также напоминают, что при поддержке Министерства цифровой трансформации скоростной интернет уже доступен во всех 16 поездах "интерсити+". Расширение Wi-Fi на дальние маршруты должно сделать путешествия более удобными и позволить пассажирам оставаться на связи в течение всей дороги.