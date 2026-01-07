У тестовому режимі Укрзалізниця обладнала Wi-Fi один із флагманських поїздів далекого сполучення. Йдеться про поїзд "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів, у якому доступ до мережі отримали пасажири всіх вагонів обох складів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Як працює інтернет у поїзді та скільки це коштує?

Кожному пасажиру доступні 10 хвилин безкоштовного інтернету. Цього часу достатньо, щоб перевірити роботу мережі або надіслати термінові повідомлення. Для повноцінного користування передбачено платний пакет – 120 грн за добу без обмеження трафіку. При цьому перші 5 Гб надаються без будь-яких обмежень швидкості.

Оплатити послугу можна онлайн за допомогою банківської картки, а також через Apple Pay або Google Pay. Підключення не потребує додаткових дій з боку провідників.

Як пише Міністерство розвитку громад та територій України, інтернет у поїзді забезпечує сучасне обладнання Starlink. Раніше його тестували на окремих дипломатичних рейсах Укрзалізниці, де система підтвердила стабільну роботу в складних умовах. Вагони поїзда "Гуцульщина" були обладнані партнером без залучення інвестицій з боку перевізника.

У разі стабільного попиту компанія планує масштабувати проєкт на інші поїзди далекого сполучення. Постачальника послуги обиратимуть через прозорий конкурс. Ініціатива реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

В Укрзалізниці також нагадують, що за підтримки Міністерства цифрової трансформації швидкісний інтернет уже доступний у всіх 16 поїздах "інтерсіті+". Розширення Wi-Fi на далекі маршрути має зробити подорожі зручнішими та дозволити пасажирам залишатися на зв'язку протягом усієї дороги.