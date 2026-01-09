Куди найбільше їздили українці Укрзалізницею?

У далекому сполученні торік Укрзалізниці вдалося забезпечити перевезення 28 мільйонів осіб – на 200 тис. людей більше, ніж роком раніше, пише 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

З прифронтових регіонів сходу та півдня до українських гір протягом року подорожували понад 300 тисяч людей. Серед тих, хто скористався поїздами, було 1,9 мільйона людей: дитячі вагони впродовж року майже завжди курсували із заповненістю 100%.

Найпопулярнішими залишалися маршрути Київ – Львів, а також поїзди зі столиці до прифронтових Харкова та Дніпра і у зворотному напрямку. При цьому рекордне зростання – у понад 100 разів за кількістю пасажирів за рік – показали напрямки:

Кременчук – Мукачеве;

Київ – Основа (Харківщина);

Ірпінь – Львів.

Найбільший попит мали такі поїзди:

№ 128 Запоріжжя – Львів;

№ 724/725 Київ – Харків;

№ 722/723 Київ – Харків.

Серед міжнародних маршрутів стабільними фаворитами залишалися поїзди № 705/706 та № 715/716 Київ – Перемишль.

