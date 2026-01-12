Середній час запізнення становить 2 години. Станом на 16:29 із затримкою курсує 31 потяг. Про це повідомили в Укрзалізниці, передає 24 Канал.

Де дізнатися, який потяг і наскільки запізнюється?

У компанії перерахували сайти, де можна довідатися актуальну інформацію про рух залізниці.

Сайт uz-vezemo

Онлайн-табло

Застосунок Укрзалізниці

Канал приміських поїздів УЗ

Пуш-сповіщення в застосунку

У янголів та чергових вокзалів

Зверніть увагу! На час вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах є безкоштовним для пасажирів із квитками.

До слова, там, де поїзди прибувають після комендантської години, разом із місцевою владою Укрзалізниця організовує підвезення пасажирів автобусами. Також є домовленість з польською стороною про автобусне "підстрахування" міжнародних стикувань.

Плануйте стикування із запасом. У найближчі дні, щонайменше до 22 січня, коли запрацює оновлений графік із урахуванням безпекових маршрутів) радимо планувати пересадки із запасом у 3 – 4 години,

– зазначили у компанії.

Що відомо про ситуацію із залізничнии рухом в Україні?