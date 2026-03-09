На что Укрзализныця обновила цены с марта?

Медиа "Кошт" сообщило, что в поездах подорожала важная услуга с 1 марта.

Читайте также Грубич возмутился ценой на пластиковую вилку в поезде Укрзализныци: в компании ответили

С первого дня весны подорожало белье в поездах Укрзализныци:

до 95 гривен в плацкартах и купе;

а также до 180 гривен в люксах и мягких вагонах.

Обратите внимание! Ранее стоимость составляла 80 и 120 гривен соответственно.

Последний раз Укрзализныця изменила стоимость постельного белья в пассажирских поездах в 2024 году. Об этом сообщали на сайте компании.

Впервые за 5 лет она будет проиндексирована. Отныне пассажиры получат более качественную услугу,

– говорилось в сообщении.

С 22 мая 2024 года постельное белье в плацкартных и купейных вагонах изменилась в цене – 80 гривен (вместо 50 гривен), в вагонах СВ – 120 гривен (вместо 60 гривен).

Но еще перед изменением стоимости этой услуги Укрзализныця завершила замену постельного белья в поездах.

Также до конца июня этого года будет завершена замена матрасов и подушек на всех рейсах дальнего следования,

– рассказали украинцам в 2024 году.

Интересно! Перед закупкой новых комплектов Укрзализныця провела консультации с ведущими производителями и поставщиками, чтобы наработать новые стандарты.

Какие еще новости следует знать об Укрзализныце?