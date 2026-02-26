Грубич попросил в буфете пластиковую вилку, однако был шокирован, когда услышал, что она стоит 20 гривен. Историей мужчина поделился на своей странице в фейсбуке.
К такому повороту я был не готов, потому что знаю цены на одноразовую посуду. Это даже не вдвое больше. Это открытый грабеж со стороны компании Ray, что каким-то волшебным способом выиграла тендер на кейтеринг в скоростных электропоездах,
– написал Константин Грубич.
Телеведущий добавил, что еда в поезде была не вкусная, и "цены не соответствуют качеству предложений". По его словам, пластиковая вилка стала вишенкой на торте этой поездки.
Как отреагировали в Укрзализныце?
Представители Укрзализныци уже отреагировали на сообщение Константина Грубича. Они попросили прощения у телеведущего за негативные эмоции, которые он получил во время поездки.
В компании сообщили, что "услуги питания и работу буфетов в скоростных поездах обеспечивает отдельная компания-партнер, которая осуществляет хозяйственную деятельность на основе договора с АО "Укрзализныця"".
В соответствии с условиями таких договоров, формирование ассортимента и установление розничных цен на продукцию и сопутствующие товары (в том числе одноразовую посуду) относится к зоне ответственности поставщика услуг. АО "Укрзализныця" непосредственно не устанавливает ценовую политику и не осуществляет продажу указанной продукции,
– объяснили в компании.
В то же время в Укрзализныце разделяют обеспокоенность Константина по соотношению цены и качества услуг. Там отметили, что вышеупомянутая информация будет передана профильному подразделению и обработана с компанией-партнером в рамках обязательств, прописанных в договоре.
Спасибо за ответ. Сам этот факт – лучше всего в этой истории. Суть ответа – печальная, потому что вы снимаете с себя ответственность за качество предоставления услуг. Тендер до 2029 года? Ужас! Их еда – топ антиякости. Ваш тендер – очевидный пример коррупции!,
– ответил телеведущий.
Кто такой Константин Грубич?
Константин Грубич родом из Полтавы. В течение 1985 – 1992 годов учился на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1969 году начал работать на украинском телевидении. Он вел такие популярные программы, как "Не все дома", "Знак качества" и "Твой день".
Жену телеведущего зовут Оксана. В их браке родилось трое детей: дочери Владислава и Ольга, сын Ярослав, который 21 июля 2025 года потерял правую руку на фронте.
Младшая дочь Грубича, Ольга, погибла 12 июля 2014 года в 17-летнем возрасте. Неизвестный сбил девушку на пешеходном переходе, когда она около полуночи возвращалась домой.
Около трех недель Ольга находилась в коме, и, к сожалению, умерла. Вероятно, результатов следствия нет до сих пор.