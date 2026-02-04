В день рождения Грубич пришел на могилу сестры. Соответствующее видео он опубликовал в инстаграме.

Ярослав и Ольга родились в один день с разницей в 10 минут – он старше сестры. Грубич рассказал, что они всегда смеялись над этим.

Оля была замечательным человеком, взрослой не на свой возраст. В 17 лет ее не стало. Была красивой. Это тяжелая потеря – не из-за войны. Нам очень не хватает ее. Мы всегда о ней помним. А, как известно, когда мы помним о людях, их душа живет. Когда есть память – человек живет с нами,

– сказал Ярослав.

В комментариях под сообщением люди поздравили Ярослава и поддержали его:

"С днем рождения, невероятный Ярослав! Не знала, что вы родились в один день. Светлая память".

"Светлая память сестричке. Вам, Ярослав, здоровья, сил, вдохновения!"

"Никогда не узнала Олю лично, но люблю её. И тебя, Ярик, очень. С днем рождения".

"Светлая память Ольге. Она с небес гордится братом".

Люди поздравили Ярослава Грубича с 29-летием / Скриншот из инстаграма

Люди почтили память сестры Ярослава / Скриншот из инстаграма

Константин Грубич на своей странице в фейсбуке рассказал, что Ярослав не предупреждал его и маму, что собирается поехать на могилу сестры. Телеведущий отметил, что тогда на улице было -20 градусов.

Мы собирались на Лесное кладбище позже, чтобы сегодняшний день посвятить только тому, кто в этом мире. Ярослав и здесь скреативил. Он поехал к сестре вместе с Владой (сестра Ярослава Грубича – 24 Канал). Оле тоже сегодня 29,

– написал Константин.

Как погибла Ольга Грубич?