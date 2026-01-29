Кроме того, поделился романтической историей их любви. Об этом Вышебаба написал на своей странице в инстаграме.

История знакомства поэта с любимой началась с непринужденной переписки. Во время отпуска Павел почувствовал, что должен ехать не в столицу, а к ней – на хутор, где они впервые встретились.

Я походил пару дней по улицам Киева, как пришелец, перепутавший планеты, купил билет и поехал к ней – Анжелике Кравец. И не ошибся. А потом и она ко мне в прифронтовой город. И взаимно. И мы несёмся,

– написал Вышебаба и показал романтические фото с любимой.

На инстаграм-странице Анжелики указано, что она является амбассадором украинского села, а также владелицей кошачье-собачьей фермы и четырех коз. Женщина ведет ютуб-канал Robinson in Countryside, где делится своей повседневной жизнью в селе – от ремонтов собственными руками и садоводства до приготовления блюд из свежих продуктов, выращенных на собственной земле.

Что известно о личной жизни Павла Вышебабы?