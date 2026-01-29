Крім того, поділився романтичною історією їхнього кохання. Про це Вишебаба написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Історія знайомства поета з коханою почалася з невимушеного листування. Під час відпустки Павло відчув, що має їхати не до столиці, а до неї – на хутір, де вони вперше зустрілися.

Я походив пару днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї – Анжеліки Кравець. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось,

– написав Вишебаба і показав романтичні фото з коханою.

На інстаграм-сторінки Анжеліки зазначено, що вона є амбасадоркою українського села, а також власницею котячо-собачої ферми та чотирьох кіз. Жінка веде ютуб-канал Robinson in Countryside, де ділиться своїм повсякденним життям у селі – від ремонтів власними руками й садівництва до приготування страв зі свіжих продуктів, вирощених на власній землі.

Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?