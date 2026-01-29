Відповідну заяву Христина Соловій зробила на своїй сторінці в інстаграм-сторіз. Співачка назвала причину, чому не виступатиме на концерті пам'яті Степана Гіги.

До слова Справа батька житиме, – діти Степана Гіги звернулись до публіки після втрати

Христина Соловій поділилась, що поважає Степана Гігу та шанує його творчий доробок. Та організатори заходу не комунікували з нею з приводу участі в концерті.

Мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру,

– написала Христина Соловій.



Христина Соловій про концерт пам'яті Гіги / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що наразі зі сторінки Степана Гіги зник допис, де серед учасників була заявлена Христина Соловій.

Що відомо про концерт пам'яті Степана Гіги?

12 грудня помер народний артист України Степан Гіга, творчість якого підкорила не одне покоління. Однак його музика житиме й надалі, а справу виконавця продовжуватимуть його нащадки.

Після втрати батька музиканти Степан Гіга молодший та Квітослава Гіга оголосили, що вирішили організувати великий концерт пам'яті – він відбудеться 28 березня у Палаці спорту в Києві.

У заході візьме участь близько 50 українських артистів та колективів. Вони виконуватимуть легендарні пісні Степана Петровича у новому звучанні.

Наразі відомо, що на сцену Палацу спорту вийде Артем Пивоваров, Василь Байдак, Злата Огнєвіч, Віктор Бронюк та багато інших музикантів та артистів.