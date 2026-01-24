Стало відомо, хто саме увійшов у список запрошених зірок. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці Степана Гіги.

Цікаво Зустрів кохану в залі суду: що відомо про особисте життя волонтера Сергія Стерненка

На сцені Палацу спорту виступлять діти народного артиста, відомі співаки, співачки, колективи та гумористи. Серед них:

Степан Гіга молодший,

Квітослава Гіга,

Артем Пивоваров,

FIЇNKA,

VOLKANOV,

VIP Тернопіль,

Віктор Бронюк з гурту ТІК,

гуморист Вася Харизма,

Roman Scorpion,

Mamarika,

колектив "Лісапетний батальйон",

комік Вася Байдак,

Михайло Грицкан,

Наталія Бучинська,

Alyona Alyona,

Zlata Ognevich,

Анна Буткевич,

ансамбль "Кралиця",

гурт "Піккардійська терція".

Інших знаменитостей оголосять згодом.

Концерт буде присвячений творчості Степана Гіги, чий голос і пісні стали частиною історії української естради.

Це буде особливий вечір,

– зазначила команда виконавця.

Що відомо про смерть Степана Гіги