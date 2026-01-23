Його завданням стане розвиток і посилення безпілотних підрозділів, зокрема через забезпечення, аналітику та навчання. Мета співпраці – усунення наявних перепон, масштабування ефективних рішень та поширення кращого бойового досвіду для посилення Сил оборони.

Якщо про професійну діяльність Сергій Стерненко говорить відкрито, то особисте життя він коментує дуже рідко. Що відомо про його кохану Наталію Усатенко та якою була їхня історія стосунків – далі в матеріалі 24 Каналу.

Сергій Стерненка на своїй сторінці в фейсбуці розповідав, що вони з дівчиною познайомилися у 2016 році в дуже неочікуваному місці – в залі суду.

Наталія Усатенко та Сергій Стерненко / Фото з соцмереж

За роки разом парі довелося пройти чимало випробувань – як особистих, так і спільних. Утім, їхні стосунки це зробили лише міцнішими.

Так, 30 листопада 2024 року Сергій Стерненко повідомив про заручини з коханою.

Дякую тобі за те, що завжди зі мною, у найважчі моменти життя та під час усіх злетів та падінь. Кохаю,

– зворушливо тоді написав активіст в інстаграмі.

У шоу "20:23", яке вийшло на ютуб-каналі Жені Яновича, він дуже коротко та лаконічно відповів на питання про те, чому вирішив заручитися. За словами активіста, він просто усвідомив, що вже "пора".

Що відомо про кохану Сергія Стерненка?