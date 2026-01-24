Стало известно, кто именно вошел в список приглашенных звезд. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Степана Гиги.
На сцене Дворца спорта выступят дети народного артиста, известные певцы, певицы, коллективы и юмористы. Среди них:
- Степан Гига младший,
- Квитослава Гига,
- Артем Пивоваров,
- FIЇNKA,
- VOLKANOV,
- VIP Тернополь,
- Виктор Бронюк из группы ТИК,
- юморист Вася Харизма,
- Roman Scorpion,
- Mamarika,
- коллектив "Лисапетный батальон",
- комик Вася Байдак,
- Михаил Грицкан,
- Наталья Бучинская,
- alyona alyona,
- Злата Огневич,
- Анна Буткевич,
- ансамбль "Кралица",
- группа "Пиккардийская терция".
Других знаменитостей объявят позже.
Концерт будет посвящен творчеству Степана Гиги, чей голос и песни стали частью истории украинской эстрады.
Это будет особый вечер,
– отметила команда исполнителя.
Что известно о смерти Степана Гиги
- Артист ушел из жизни 12 декабря 2025 года в реанимации Первого территориального медицинского объединения Львова. Ему было 66 лет.
- Еще 19 ноября команда Степана Гиги сообщила, что ему провели экстренную операцию из-за серьезной болезни.
- Известно, что у певца был сахарный диабет, что могло повлиять на ухудшение состояния Степана Петровича.
- Источники 24 Канала отметили, что артисту ампутировали ногу выше колена. Перед этим провели операцию на колене. Однако команда исполнителя в комментарии изданию не подтвердила и не опровергла эту информацию.
- Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.