Какие долги по облигациям у компании?

Фактически таким образом Укрзализныця объявила технический дефолт, чтобы сохранить деньги и обеспечить бесперебойные железнодорожные перевозки, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Выплата купона была тяжелой нагрузкой для нас даже до войны, а сегодня это непосильное бремя. Должны известить рынок о том, что мы определенные наши финансовые обязательства на сегодня ставим на паузу,

– сообщил во время пресс-конференции председатель правления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, компания должна была выплатить по еврооблигациям 9 и 15 января 45 миллионов долларов.

В целом сумма долга по ценным бумагам превысила 1 миллиард долларов, из которых более 700 миллиардов УЗ должна погасить уже в июле этого года. Поэтому компания планирует реструктуризировать эту часть задолженности.

Укрзализныця уже наняла юридических и финансовых консультантов для проведения реструктуризации.

Мы планируем провести переговоры по реструктуризации этих средств там образом, чтобы в следующий раз не нужно было переносить сроки выплат,

– добавил Перцовский.

Заметьте! С начала полномасштабной войны в Украине перевозчик уже в третий раз реструктуризирует свои долги.

Почему возникли долги по еврооблигациям?

Главной причиной миллиардных долгов по еврооблигациям УЗ является война. Компания пытается сохранить ликвидность в условиях военного времени и направить средства на финансирование неотложных расходов.

После начала войны расходы значительно выросли. Россия в 2025 году 1 195 раз атаковала железнодорожную инфраструктуру – больше, чем в 2023 и 2024 годах вместе взятых. Чтобы восстановить поврежденные объекты, необходимы огромные средства.

Вместе с тем на финансовую ситуацию компании повлияли другие экономические факторы, пишет "Минфин":