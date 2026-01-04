Российские войска ударили по Фастовскому участку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Когда Укрзализныця откроет продажу билетов?

Из-за недавнего обстрела Фастовского участка и изменения в маршрутах из-за соображений безопасности, Укрзализныця вносит коррективы в график движения поездов.

Новые расписания будут готовы до конца суток 7 января, а значит продажи откроют утром 8 января: внутренние рейсы – с 08:00, международные рейсы – с 09:00. По обновленным расписаниям поезда поедут с 22 января.

На некоторые рейсы продажа билетов откроется после 21 января.

К тому времени должны извиниться: задержки в пределах 1 – 2 часов будут случаться, зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке,

– отметили в Укрзализныце.

Там также поблагодарили за слова поддержки в адрес железнодорожников.

