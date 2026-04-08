Кто сможет купить льготные билеты в приложении УЗ?

В частности скидка по льготе применяется при оплате, о чем сообщили в компании Укрзализныця.

Купить билет можно следующим образом:

  • Открыть приложение на телефоне.
  • Выбрать раздел "Пригородные" или "Kyiv City Express", а еще точки отправления и прибытия.
  • Нажать "Студенческий билет" вместо полного.
  • Обязательно ввести серию и номер студенческого.
  • Далее выбрать "Добавить льготу".
  • Оплатить, чтобы автоматически подтянулся билет со скидкой.

Сейчас онлайн-билеты для студентов доступны в 19 областях:

  1. Киевская;
  2. Винницкая;
  3. Житомирская;
  4. Николаевская;
  5. Одесская;
  6. Кировоградская;
  7. Днепропетровская;
  8. Черниговская;
  9. Хмельницкая;
  10. Черкасская;
  11. Львовская;
  12. Волынская;
  13. Тернопольская;
  14. Ровенская;
  15. Ивано-Франковская;
  16. Закарпатская;
  17. Черновицкая;
  18. Херсонская;
  19. Запорожская.

Ежедневно работаем над тем, чтобы каждая область почувствовала преимущества железнодорожного сервиса. Готовим еще больше обновлений для удобства путешествий по железной дороге,
– добавили в заметке.

Напомним, что Укрзализныця также стремится страховать своих пассажиров. Так же делают в другом виде транспорта – самолетах.

Таким образом, компания хочет покрывать риски задержек поездов и даже вреда здоровью. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

Он добавил, что компания открыта к предложениям от страховых компаний, чтобы разработать продукты по страхованию возможных опозданий. Но он отметил: обычно из любого страхового случая есть исключения, когда происходит форс-мажор. Поэтому страховой рынок должен осознавать эти риски.

