Что известно о запуске продажи билетов?
Покупка онлайн-билетов пока доступна без льготных категорий пассажиров, передает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.
Этого обновления ждали давно и вот имеем новое, надежное и современное решение. Отныне в приложении Укрзализныци есть возможность приобрести билеты на пригородные рейсы и City Express,
– говорится в сообщении.
Отныне покупать билеты можно без использования касс, не стоя в очереди и не использовать наличные. Сейчас достаточно:
- перейти в приложение Укрзализныци;
- выбрать раздел "Пригородные" или "City Express";
- определить свое направление;
- багаж (при необходимости);
- оплатить поездку.
Приложение имеет ряд преимуществ перед чат-ботами, которые продавали пригородные билеты до апреля этого года и прекратили свое существование в результате вражеской кибератаки,
– отметили в "УЗ".
В частности, в приложении:
- быстрая покупка билетов в одном месте;
- не нужно сохранять отдельный файл с билетом;
- сохраняется история поиска;
- при выборе маршрута сразу подтягивается время ближайших рейсов;
- обновленная информация об изменениях и анонсы Укрзализныци;
- современный и гибкий интерфейс и тому подобное.
Обратите внимание! Сейчас есть возможность покупки полного и детского билетов.
Первыми запустят такие области:
- Киевскую;
- Винницкую;
- Житомирскую;
- Полтавскую;
- Николаевскую;
- Одесскую;
- Кировоградскую;
- Днепропетровскую;
- Черниговскую;
- Хмельницкую;
- Черкасскую;
- частично Херсонскую и Запорожскую.
Интересно! Приложение начало работу в 2022 году при поддержке Mastercard. В 2025 году им пользуются 5,5 миллионов человек. 90% билетов на железную дорогу покупаются онлайн, и 70% – оформляются через приложение Укрзализныци.
Напомним, что в Украине также начнет действовать программа "УЗ-3000". Об этом также рассказали в компании.
Эта программа – важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это – сверхважно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли,
– говорится в сообщении.
Заметьте! Таким образом "УЗ" присоединилась к программе "зимней поддержки".
Что еще следует знать об "УЗ-3000"?
- Программа "УЗ-3000" заработает с 1 декабря. Она будет действовать в течение 4 месяцев.
- Сначала "УЗ-3000" начнет действовать для прифронтовых общин.
- Программа от Укрзализныци будет действовать только для плацкартных вагонов и купе.