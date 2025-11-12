Когда появятся двухэтажные вагоны?

За последние пять лет Правительство приобрело 166 современных пассажирских вагонов украинского производства, которыми уже пользуются люди, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфинансов.

В 2025 году был заключен контракт на поставку еще 100 вагонов, которые начнут поступать в 2026 году. Кроме того, в проект бюджета-2026 предусмотрены средства на приобретение еще 100 вагонов на суммарную стоимость около 5,7 миллиардов, среди которых будет первый современный двухэтажный пассажирский вагон.

Двухэтажные пассажирские вагоны позволят оптимизировать расходы на перевозку пассажиров. По сравнению с одноэтажными вагонами, расходы отличаются примерно на 10%, тогда как количество мест в двухэтажном вагоне возрастает почти на 80%.

При сопоставимых эксплуатационных затратах компания сможет перевезти значительно больше пассажиров. В перспективе модельный ряд двухэтажных вагонов будет включать варианты как для ночного сообщения – со спальными местами, так и для дневного – с местами для сидения,

– рассказал заместитель Министра финансов Александр Кава.

Какие еще обновления будут в Укрзализныце?

Укрзализныця планирует внедрить "динамическое ценообразование" на билеты, пишет 24 Канал со ссылкой на члена Наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко во время выступления в Верховной Раде.

Согласно словам Лещенко, избежать привлечения государственной помощи и индексации грузовых тарифов можно было бы. Но только подняв стоимость билетов на дальнее сообщение в 3 – 4 раза.

Чтобы вы понимали, какой это будет стресс. Тогда я понимаю, возможно, некоторые к этому готовы, но точно не поддерживают украинцы в сложных условиях нынешней войны,

– заявил Сергей Лещенко.

Именно поэтому, по его словам, компания выбирает другой путь – повышение цен только для премиумсегмента. То есть поднять динамическое ценообразование на СВ и первого класса "Интерсити".

Также среди нововведений – программа "УЗ – 3000".

Что известно о "УЗ – 3000"?