Утром Укрзализныця сообщила, что из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры ряд поездов на Полтавщине и Харьковщине существенно задерживается. Также появилась информация о том, что оккупанты полностью разрушили депо в Гребенке, которое обслуживало примерно 40 пригородных поездов, передает 24 Канал.

Действительно ли ситуация в транспортной сети катастрофическая?

На фоне этих сообщений в сети начали распространяться апокалиптические фото с Полтавщины и сообщения, в которых утверждается, что повреждение депо может привести к сокращению маршрутов, в частности Киев – Полтава и Киев – Лубны.

Кроме того, украинцев запугивают, что удар по объекту угрожает транспортному сообщению всей центральной Украины.

В Укрзализныце призвали не сеять панику. Там напомнили, что подобные удары по депо, подстанциях и инфраструктуре железной дороги уже стали обыденностью. И каждый раз удавалось находить решения для сохранения движения.

В компании очертили текущую ситуацию на Полтавщине. Так, было выведено достаточное количество резервных тепловозов на обесточенных участках.

Железнодорожники постепенно восстанавливают электроснабжение: от Гребенки до Полтавы электротяга уже работает. Движение поездов не останавливается, инфраструктуру активно ремонтируют.

В частности, даже Интерсити+ №712 Киев – Гусаровка (Краматорское направление) следует под резервным тепловозом, а дальнейшее сообщение уже организовано подменным подвижным составом.

"Гарантируем, что довезем всех, как всегда", – подытожили в Укрзализныце.

Какие последствия массированной атаки на Украину 8 ноября?