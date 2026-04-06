Поезд "Киев – Варна" уже совсем скоро может соединить Украину и Болгарию, ведь уже удалось определить маршрут и график движения поезда, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Что известно о запуске нового поезда в Болгарию?

Ожидается, что маршрут поезда будет пролегать через Киев, Львов, Черновцы, Сучаву и Бухарест до болгарской Варны. Это важное решение не только для логистики, но и для удобства пассажиров: согласованный маршрут позволяет избежать простоев вагонов, а затем дает возможность не поднимать стоимость билетов.

Уже известно, что ориентировочное время в пути составит менее, чем 29 часов – то есть примерно столько же, сколько занимает дорога автобусом, но со значительно более высоким уровнем комфорта. Впрочем, окончательное время маршрута еще подтвердят после прохождения тестового поезда.

Запуск прямого железнодорожного сообщения с Болгарией - это не только о комфорте путешествий. Это о новых возможностях для мобильности украинцев, усиление экономических и гуманитарных связей со странами ЕС и эффективную международную логистику даже в условиях войны,

– заявил Алексей Кулеба.

Министр развития общин и территорий Украины также сообщил, что поезд планируют запустить уже в начале июня.

Еще один важный момент переговоров, что все еще продолжаются – это тарифы и цены на билеты. Румынская сторона уже предварительно согласовала включение маршрута в систему PSO, то есть Public Service Obligation, что открывает возможности для снижения стоимости билетов.

