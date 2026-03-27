В Венгрию, как и в остальные страны Европейского Союза, запрещено провозить некоторые товары. Но чаще всего возникают проблемы с продуктами: на границе могут конфисковать даже обычный бутерброд, пишет MDOffice.

Что из продуктов нельзя везти в Венгрию?

Основной запрет касается двух типов продуктов: мяса и молока. Также нельзя везти через границу пищу, что их содержит: сало, колбасы, сыр, йогурт, кефир и тому подобное.

Впрочем, из правила есть исключение – можно провозить сухое молоко для младенца, пищу для детей и специальную медицинскую пищу. Но такие продукты должны быть в заводской упаковке, не нуждаться в охлаждении перед употреблением, а их количество не должно превышать 2 килограмма.

Кроме того, можно брать корм для животных, даже если он содержит мясные или молочные ингредиенты.

Но также не стоит брать с собой:

  • конфеты из молочного шоколада;
  • консервы;
  • семена растений.

На какие продукты действуют ограничения?

Еду, что не упомянута выше, провозить в Венгрию можно без проблем, но на некоторые товары действует ограничение по количеству. Вот с чем стоит проявить осторожность, пишет Trip my dream:

  • макароны и крупы – до 5 килограммов;
  • кофе – до 500 граммов;
  • чай – до 100 граммов;
  • сахар – до 20 килограммов;
  • рыба – не более 20 килограммов;
  • тихое вино – 4 литра;
  • пиво – 16 литров;
  • напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;
  • напитки с содержанием алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;
  • или же разумное сочетание.

