В Венгрию, как и в остальные страны Европейского Союза, запрещено провозить некоторые товары. Но чаще всего возникают проблемы с продуктами: на границе могут конфисковать даже обычный бутерброд, пишет MDOffice.
Что из продуктов нельзя везти в Венгрию?
Основной запрет касается двух типов продуктов: мяса и молока. Также нельзя везти через границу пищу, что их содержит: сало, колбасы, сыр, йогурт, кефир и тому подобное.
Впрочем, из правила есть исключение – можно провозить сухое молоко для младенца, пищу для детей и специальную медицинскую пищу. Но такие продукты должны быть в заводской упаковке, не нуждаться в охлаждении перед употреблением, а их количество не должно превышать 2 килограмма.
Кроме того, можно брать корм для животных, даже если он содержит мясные или молочные ингредиенты.
Но также не стоит брать с собой:
- конфеты из молочного шоколада;
- консервы;
- семена растений.
На какие продукты действуют ограничения?
Еду, что не упомянута выше, провозить в Венгрию можно без проблем, но на некоторые товары действует ограничение по количеству. Вот с чем стоит проявить осторожность, пишет Trip my dream:
- макароны и крупы – до 5 килограммов;
- кофе – до 500 граммов;
- чай – до 100 граммов;
- сахар – до 20 килограммов;
- рыба – не более 20 килограммов;
- тихое вино – 4 литра;
- пиво – 16 литров;
- напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;
- напитки с содержанием алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;
- или же разумное сочетание.
