Об изменениях сообщило Министерство иностранных дел Украины. Паспорта будут выдавать в сервисных центрах.

Что изменится?

Отныне украинцы могут получить готовые загранпаспорта не только в посольствах или консульствах, но и в специальных сервисных центрах компании VFS Global. Сейчас проект работает в пилотном режиме и охватывает 35 сервисных центров в трех странах, в частности:

США,

Канаде,

Великобритании.

В будущем географию планируют расширить. Однако уже сейчас нововведение позволяет украинцам в перечисленных странах:

не ехать повторно в консульство,

избегать очередей,

получать документы ближе к месту жительства.

Это особенно актуально для тех, кто проживает далеко от дипломатических учреждений. Несмотря на упрощение процедуры, получения паспорта происходит только после личной идентификации.



Как украинцам за рубежом получить паспорт без очередей и поездок

Как заказать доставку паспорта?

Процедура выглядит так:

Уведомить консульство во время подачи документов. Подписать заявление на доставку. Оплатить услугу онлайн (Visa или Mastercard). Дождаться статуса "Документ изготовлен". Получить паспорт лично в течение 30 дней.

Интересно! Издание NV сообщило, что ранее Кабинет министров Украины утвердил постановление о запуске информационно-коммуникационной системы е-Консул, которая будет предоставлять ряд услуг для украинцев за рубежом. Благодаря этой системе гражданам больше не придется предоставлять государству данные или документы, которые уже есть в ее базах. Часть консульских услуг полностью перейдет в онлайн-формат.

