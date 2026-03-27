В Угорщину, як і в решту країн Європейського Союзу, заборонено провозити деякі товари. Але найчастіше виникають проблеми з продуктами: на кордоні можуть конфіскувати навіть звичайний бутерброд, пише MDOffice.

Що з продуктів не можна везти до Угорщини?

Основна заборона стосується двох типів продуктів: м'яса та молока. Також не можна везти через кордон їжу, що їх містить: сало, ковбаси, сир, йогурт, кефір тощо.

Втім, з правила є виняток – можна провозити сухе молоко для немовляти, їжу для дітей та спеціальну медичну їжу. Але такі продукти мають бути у заводській упаковці, не потребувати охолодження перед вживанням, а їхня кількість не має перевищувати 2 кілограми.

Окрім того, можна брати корм для тварин, навіть якщо він містить м'ясні чи молочні інгредієнти.

Але також не варто брати з собою:

цукерки з молочного шоколаду;

консерви;

насіння рослин.

На які продукти діють обмеження?

Їжу, що не згадана вище, провозити до Угорщини можна без проблем, але на деякі товари діє обмеження за кількістю. Ось з чим варто виявити обережність, пише Trip my dream:

макарони та крупи – до 5 кілограмів;

кава – до 500 грамів;

чай – до 100 грамів;

цукор – до 20 кілограмів;

риба – не більше 20 кілограмів;

тихе вино – 4 літри;

пиво – 16 літрів;

напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр;

напої з вмістом алкоголю менше, ніж 22% – 2 літри;

або ж розумне поєднання.

