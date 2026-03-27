В Угорщину, як і в решту країн Європейського Союзу, заборонено провозити деякі товари. Але найчастіше виникають проблеми з продуктами: на кордоні можуть конфіскувати навіть звичайний бутерброд, пише MDOffice.
Цікаво Нові правила для українців за кордоном: як тепер отримати паспорт без черг і поїздок
Що з продуктів не можна везти до Угорщини?
Основна заборона стосується двох типів продуктів: м'яса та молока. Також не можна везти через кордон їжу, що їх містить: сало, ковбаси, сир, йогурт, кефір тощо.
Втім, з правила є виняток – можна провозити сухе молоко для немовляти, їжу для дітей та спеціальну медичну їжу. Але такі продукти мають бути у заводській упаковці, не потребувати охолодження перед вживанням, а їхня кількість не має перевищувати 2 кілограми.
Окрім того, можна брати корм для тварин, навіть якщо він містить м'ясні чи молочні інгредієнти.
Але також не варто брати з собою:
- цукерки з молочного шоколаду;
- консерви;
- насіння рослин.
На які продукти діють обмеження?
Їжу, що не згадана вище, провозити до Угорщини можна без проблем, але на деякі товари діє обмеження за кількістю. Ось з чим варто виявити обережність, пише Trip my dream:
- макарони та крупи – до 5 кілограмів;
- кава – до 500 грамів;
- чай – до 100 грамів;
- цукор – до 20 кілограмів;
- риба – не більше 20 кілограмів;
- тихе вино – 4 літри;
- пиво – 16 літрів;
- напої з вмістом алкоголю понад 22% – 1 літр;
- напої з вмістом алкоголю менше, ніж 22% – 2 літри;
- або ж розумне поєднання.
Що ще слід знати українцям перед поїздкою до Європи?
Для того, аби потрапити до Польщі, потрібно не лише підготувати усі необхідні документи, але й перевірити гаманець – адже без певної суми просто не впустять. Ми вже розповідали, скільки грошей потрібно мати для в'їзду до країни у квітні 2026.
Окрім того, не всі туристи знають про митні правила ЄС: кілька дуже популярних продуктів та товарів не можна ввозити на територію країн-членів.