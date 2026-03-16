Через провезення заборонених продуктів проходження кордону може забрати значно більше часу. І не всі українці знають, яку їжу, товари та ліки краще взагалі не брати з собою, пише Державна митна служба.

Що не можна ввозити до ЄС?

Основна заборона, про яку завжди потрібно пам'ятати, стосується молочних та м'ясних продуктів. Усі такі товари на кордоні підлягатимуть утилізації – в тому числі канапки, спаковані у дорогу. А ось якщо спробуєте змовчати про такі товари, це може призвести до штрафу чи навіть до кримінальної відповідальності.

Втім, є кілька винятків – а саме сухе дитяче молоко, спеціальне харчування чи корм для тварин, що потрібний з міркувань здоров'я. Та для цього вони мають походити з країн ЄС (за винятком Фарерських островів, Гренландії та Ісландії) і їхня кількість не має перевищувати обмеження у 2 кілограми на людину.

Також не можна везти до ЄС:

матеріали, що пропагують насильство, війну та расизм;

отруйні та вибухонебезпечні речовини;

холодну та вогнепальну зброю й вибухові матеріали;

засоби самозахисту – наприклад, газовий балончик.

Які ліки не можна везти до ЄС?

За наявності оригінального пакування до ЄС можна провозити до 20 таблеток препаратів, але в деяких випадках потрібне не тільки воно, але також наявність інструкції та рецепту з печаткою і підписом лікаря, пише Zoll. До таких належать ці препарати:

Ацеторфін;

Бронхоцин;

Бронхолітин;

Буфотенін;

Ефедрин;

Інсоновін;

Каффетін;

Кетанов;

Тодтерпін;

Метокситоїн;

Нео Теофедрин;

Нурофен Плюс;

Седалгін;

Солутан;

Тефедрин-Н;

Терпінкод.

Окрім того, не можна везти до ЄС одні дуже звичні для українців ліки – а саме анальгін. У деяких країнах його продають тільки за рецептом, а в інших заборонили повністю. Додатково потрібно перевірити усі препарати, що містять барбітурати – у низці країн ЄС валокордин, барбовал, корвалол тощо опиняться під забороною.

