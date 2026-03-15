Порушення навіть одного митного правила може призвести до конфіскації заборонених речей – а часом і до неприємних штрафів. Тож краще одразу залишити кілька продуктів та товарів вдома, пише МЗС України.
Що не можна везти через кордон Румунії?
Кілька речей краще взагалі не складати до валізи. Зокрема, до країн ЄС, і до Румунії в тому числі, заборонено провозити м'ясо та будь-які м'ясні продукти. Тож консерви на м'ясній основі – що домашні, що магазинні – брати не можна.
Такі самі обмеження діють на молоко та молочну продукцію. Але це ще не все. Під забороною також:
- ґрунт, насіння, саджанці, бамбук та хвойна кора;
- дикі тварини;
- предмети історичної цінності;
- порнографічні матеріали;
- товари піратського виробництва;
- незареєстровані корми та ветеринарні препарати;
- наркотичні та психотропні речовини;
- екстремістські матеріали;
- незадекларовану зброю та боєприпаси.
Алкоголь та тютюнові вироби ввозити можна, пише Trip My Dream, але на них діють досить суворі ліміти:
- до 4 літрів тихого вина;
- до 1 літра міцних напоїв;
- до 40 сигарет чи 200 грамів інших тютюнових виробів.
Також до Румунії можна ввозити лише 200 грамів чаю чи кави для особистого користування.
Що ще потрібно знати туристам перед поїздкою?
Не всі українці знають, скільки готівки можна везти за кордон без декларації. А для того, аби задекларувати кошти, потрібно також мати низку документів.
А подбати про те, щоб у валізі не було нічого зайвого, потрібно і під час повернення до України – інакше товари конфіскують прямо на кордоні.