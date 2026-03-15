Нарушение даже одного таможенного правила может привести к конфискации запрещенных вещей – а порой и к неприятным штрафам. Поэтому лучше сразу оставить несколько продуктов и товаров дома, пишет МИД Украины.

Интересно Будущее под вопросом: сколько украинцев могут остаться за границей навсегда

Что нельзя везти через границу Румынии?

Несколько вещей лучше вообще не складывать в чемодан. В частности, в страны ЕС, и в Румынию в том числе, запрещено провозить мясо и любые мясные продукты. Поэтому консервы на мясной основе – что домашние, что магазинные – брать нельзя.

Такие же ограничения действуют на молоко и молочную продукцию. Но это еще не все. Под запретом также:

почва, семена, саженцы, бамбук и хвойная кора;

дикие животные;

предметы исторической ценности;

порнографические материалы;

товары пиратского производства;

незарегистрированные корма и ветеринарные препараты;

наркотические и психотропные вещества;

экстремистские материалы;

незадекларированное оружие и боеприпасы.

Алкоголь и табачные изделия ввозить можно, пишет Trip My Dream, но на них действуют достаточно строгие лимиты:

до 4 литров тихого вина;

до 1 литра крепких напитков;

до 40 сигарет или 200 граммов других табачных изделий.

Также в Румынию можно ввозить только 200 граммов чая или кофе для личного пользования.

Что еще нужно знать туристам перед поездкой?