В Украине существуют четкие правила по перевозке наличных за границу – и их нарушение может очень легко привести к потере средств, пишет НБУ.

Интересно Языковая ловушка: какие польские слова чаще всего путают украинцы

Сколько наличных можно вывозить за границу?

Человек может вывезти любую сумму наличных за границу, но если вы не хотите заполнять декларацию, тогда стоит ограничиться суммой, не превышающей 10 000 евро. Все деньги, превышающие этот лимит, подлежат обязательному декларированию. Кроме того, в таком случае нужно будет предоставить документы, подтверждающие легальное происхождение денег. В частности:

чек из банкомата или квитанция платежного терминала;

банковская выписка с информацией о движении средств на счете;

документ, подтверждающий проведение валютно-обменной операции;

фискальный чек о выдаче наличных средств владельцам электронных платежных средств;

распоряжение или платежное поручение на получение наличных.

Нужно ли декларировать золото и серебро?

Спокойно можно вывозить собственные ювелирные украшения в случае, если их вес составляет до 500 граммов. Если больше, весь избыток нужно задекларировать. Это касается и серебра, и золота, пишет "Протокол".

Впрочем, есть исключение, при котором могут не пропустить через границу с украшениями даже в случае, если вес не превышает норму – говорится об одинаковых украшениях с бирками. Пограничники в таком случае не будут считать их личными вещами.

А вот золотые слитки и инвестиционные монеты подлежат обязательному декларированию – они не входят в перечень личных вещей, а вместо этого являются валютными ценностями. То же самое нужно делать с серебряными слитками и монетами, независимо от количества.

Что еще нужно знать перед поездкой за границу?