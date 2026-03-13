В Україні існують чіткі правила щодо перевезення готівки за кордон – і їхнє порушення може дуже легко призвести до втрати коштів, пише НБУ.

Скільки готівки можна вивозити за кордон?

Людина може вивезти будь-яку суму готівки за кордон, але якщо ви не хочете заповнювати декларацію, тоді варто обмежитися сумою, що не перевищує 10 000 євро. Усі гроші, що перевищують цей ліміт, підлягають обов'язковому декларуванню. Окрім того, у такому випадку потрібно буде надати документи, які підтверджують легальне походження грошей. Зокрема:

чек з банкомата чи квитанція платіжного термінала;

банківська виписка з інформацією про рух коштів на рахунку;

документ, що підтверджує проведення валютно-обмінної операції;

фіскальний чек про видавання готівкових коштів власникам електронних платіжних засобів;

розпорядження чи платіжне доручення на отримання готівки.

Чи потрібно декларувати золото та срібло?

Спокійно можна вивозити власні ювелірні прикраси у випадку, якщо їхня вага становить до 500 грамів. Якщо більша, увесь надлишок потрібно задекларувати. Це стосується і срібла, і золота, пише "Протокол".

Втім, є виняток, за якого можуть не пропустити через кордон з прикрасами навіть у випадку, якщо вага не перевищує норму – мовиться про однакові прикраси з бирками. Прикордонники у такому випадку не вважатимуть їх особистими речами.

А ось золоті злитки та інвестиційні монети підлягають обов'язковому декларуванню – вони не входять до переліку особистих речей, а натомість є валютними цінностями. Те саме потрібно робити зі срібними злитками й монетами, незалежно від кількості.

Що ще потрібно знати перед поїздкою за кордон?