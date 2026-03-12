За даними Державна митна служба України, громадяни можуть ввозити будь-які товари для особистого користування, крім тих, що прямо заборонені законодавством.

Які продукти не можна ввозити в Україну?

До категорії продуктів, які можуть бути заборонені або суттєво обмежені для ввезення, належать:

м'ясо та м'ясні вироби без відповідних ветеринарних документів;

молочні продукти або сир, якщо вони не відповідають санітарним вимогам;

консерви домашнього виробництва;

насіння, саджанці та інші рослини, які можуть переносити шкідників чи хвороби;

великі обсяги фруктів і овочів, що перевищують норми для особистого використання.

Такі обмеження пов'язані з контролем за поширенням хвороб тварин і рослин, а також із санітарною безпекою продуктів.

Скільки продуктів можна привезти?

Зверніть увагу, що навіть дозволені продукти мають обмеження. Зазвичай їх можна перевозити:

у заводській упаковці – до однієї упаковки кожного виду,

без упаковки – до 2 кілограмів кожного найменування,

або один неподільний продукт, готовий до споживання.

Крім того, загальна вартість продуктів, які людина ввозить для особистого використання, не повинна перевищувати приблизно 200 євро на одну особу.



Скільки продуктів можна привезти до України / Фото Unsplash

Цікаво! Як повідомили у Чернівецькій митниці у відповідь на запит Суспільного, у 2025 році у Чернівецькій області було 11 спроб незаконного перевезення валюти через митний кордон. Найбільша сума становила 810 тисяч доларів.

Що ще заборонено ввозити на територію України?

Окрім продуктів, на митниці можуть вилучити:

наркотичні та психотропні речовини без спеціального дозволу;

вибухові, радіоактивні або отруйні речовини;

зброю без відповідних документів;

матеріали, що порушують законодавство України.

Якщо ці ліміти перевищені, доведеться заплатити мито або задекларувати товар.