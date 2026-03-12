По данным Государственная таможенная служба Украины, граждане могут ввозить любые товары для личного пользования, кроме тех, что прямо запрещены законодательством.

Какие продукты нельзя ввозить в Украину?

К категории продуктов, которые могут быть запрещены или существенно ограничены для ввоза, относятся:

мясо и мясные изделия без соответствующих ветеринарных документов;

молочные продукты или сыр, если они не соответствуют санитарным требованиям;

консервы домашнего производства;

семена, саженцы и другие растения, которые могут переносить вредителей или болезни;

большие объемы фруктов и овощей, превышающие нормы для личного использования.

Такие ограничения связаны с контролем за распространением болезней животных и растений, а также с санитарной безопасностью продуктов.

Сколько продуктов можно привезти?

Обратите внимание, что даже разрешенные продукты имеют ограничения. Обычно их можно перевозить:

в заводской упаковке – до одной упаковки каждого вида,

без упаковки – до 2 килограммов каждого наименования,

или один неделимый продукт, готовый к употреблению.

Кроме того, общая стоимость продуктов, которые человек ввозит для личного использования, не должна превышать примерно 200 евро на одного человека.



Сколько продуктов можно привезти в Украину / Фото Unsplash

Интересно! Как сообщили в Черновицкой таможне в ответ на запрос Общественного, в 2025 году в Черновицкой области было 11 попыток незаконной перевозки валюты через таможенную границу. Наибольшая сумма составляла 810 тысяч долларов.

Что еще запрещено ввозить на территорию Украины?

Кроме продуктов, на таможне могут изъять:

наркотические и психотропные вещества без специального разрешения;

взрывчатые, радиоактивные или ядовитые вещества;

оружие без соответствующих документов;

материалы, нарушающие законодательство Украины.

Если эти лимиты превышены, придется заплатить пошлину или задекларировать товар.