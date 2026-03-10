Що саме заборонено перевозити через кордон – розповіли у Державній митній службі.

Що заборонено ввозити в Україну?

Згідно з митними правилами України, через кордон не можна перевозити:

зброю,

боєприпаси та вибухові речовини без спеціального дозволу;

наркотичні та психотропні речовини;

отруйні, радіоактивні або небезпечні хімічні матеріали;

матеріали, що пропагують насильство, расизм або війну;

культурні та історичні цінності без спеціального дозволу державних органів;

незаконно марковані або немарковані підакцизні товари, зокрема алкоголь і тютюн.

Такі предмети можуть бути вилучені митниками, а особа, яка намагалася їх перевезти, може понести відповідальність.

Які продукти та інші речі можна ввозити з обмеженнями?

Окрім заборонених предметів, існують товари, які можна ввозити лише в обмеженій кількості. Наприклад:

алкоголь – до 1 літра міцного алкоголю, 2 літрів вина або 5 літрів пива;

тютюнові вироби – до 200 сигарет, 50 сигар або 250 грамів тютюну;

продукти харчування – для особистого споживання на суму до 200 євро та не більше 2 кілограмів одного виду продукту;

товари та подарунки – загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кілограмів при перетині наземного кордону.



До України заборонено ввозити наркотичні та психотропні речовини / Фото Unsplash

Якщо ці ліміти перевищені, доведеться заплатити мито або задекларувати товар. Окремі обмеження для продуктів і рослин Деякі категорії товарів можуть ввозитися лише за наявності відповідних документів. Наприклад:

м'ясні та молочні продукти – лише за наявності ветеринарного сертифіката;

насіння, саджанці та рослини – із фітосанітарним сертифікатом.

Такі правила запроваджені для захисту здоров'я людей, тварин і рослин на території країни.

Цікаво! Як пише SME, у Словаччині правила щодо продуктів, що можна ввозити на територію країни з України, практично такі самі. Заборонено ввозити м'ясну продукцію, а також молочну.

Які продукти категорично не можна везти в Польщу?

Раніше ми писали, що до Польщі заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях. Деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.