Що саме заборонено перевозити через кордон – розповіли у Державній митній службі.
Що заборонено ввозити в Україну?
Згідно з митними правилами України, через кордон не можна перевозити:
- зброю,
- боєприпаси та вибухові речовини без спеціального дозволу;
- наркотичні та психотропні речовини;
- отруйні, радіоактивні або небезпечні хімічні матеріали;
- матеріали, що пропагують насильство, расизм або війну;
- культурні та історичні цінності без спеціального дозволу державних органів;
- незаконно марковані або немарковані підакцизні товари, зокрема алкоголь і тютюн.
Такі предмети можуть бути вилучені митниками, а особа, яка намагалася їх перевезти, може понести відповідальність.
Які продукти та інші речі можна ввозити з обмеженнями?
Окрім заборонених предметів, існують товари, які можна ввозити лише в обмеженій кількості. Наприклад:
- алкоголь – до 1 літра міцного алкоголю, 2 літрів вина або 5 літрів пива;
- тютюнові вироби – до 200 сигарет, 50 сигар або 250 грамів тютюну;
- продукти харчування – для особистого споживання на суму до 200 євро та не більше 2 кілограмів одного виду продукту;
- товари та подарунки – загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кілограмів при перетині наземного кордону.
До України заборонено ввозити наркотичні та психотропні речовини / Фото Unsplash
Якщо ці ліміти перевищені, доведеться заплатити мито або задекларувати товар. Окремі обмеження для продуктів і рослин Деякі категорії товарів можуть ввозитися лише за наявності відповідних документів. Наприклад:
- м'ясні та молочні продукти – лише за наявності ветеринарного сертифіката;
- насіння, саджанці та рослини – із фітосанітарним сертифікатом.
Такі правила запроваджені для захисту здоров'я людей, тварин і рослин на території країни.
Цікаво! Як пише SME, у Словаччині правила щодо продуктів, що можна ввозити на територію країни з України, практично такі самі. Заборонено ввозити м'ясну продукцію, а також молочну.
Які продукти категорично не можна везти в Польщу?
Раніше ми писали, що до Польщі заборонено ввозити м'ясо, молочні продукти, консерви та м'ясні жири, навіть у невеликих кількостях. Деякі продукти, такі як сухофрукти, мед, крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, можна ввозити з обмеженнями.