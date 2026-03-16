Из-за провоза запрещенных продуктов прохождение границы может занять значительно больше времени. И не все украинцы знают, какую еду, товары и лекарства лучше вообще не брать с собой, пишет Государственная таможенная служба.

Что нельзя ввозить в ЕС?

Основной запрет, о котором всегда нужно помнить, касается молочных и мясных продуктов. Все такие товары на границе будут подлежать утилизации – в том числе бутерброды, упакованные в дорогу. А вот если попытаетесь умолчать о таких товарах, это может привести к штрафу или даже к уголовной ответственности.

Впрочем, есть несколько исключений – а именно сухое детское молоко, специальное питание или корм для животных, что нужен из соображений здоровья. Но для этого они должны происходить из стран ЕС (за исключением Фарерских островов, Гренландии и Исландии) и их количество не должно превышать ограничения в 2 килограмма на человека.

Также нельзя везти в ЕС:

материалы, пропагандирующие насилие, войну и расизм;

ядовитые и взрывоопасные вещества;

холодное и огнестрельное оружие и взрывчатые материалы;

средства самозащиты – например, газовый баллончик.

Какие лекарства нельзя везти в ЕС?

При наличии оригинальной упаковки в ЕС можно провозить до 20 таблеток препаратов, но в некоторых случаях требуется не только оно, но также наличие инструкции и рецепта с печатью и подписью врача, пишет Zoll. К таковым относятся эти препараты:

Ацеторфин;

Бронхоцин;

Бронхолитин;

Буфотенин;

Эфедрин;

Инсоновин;

Каффетин;

Кетанов;

Тодтерпин;

Метокситоин;

Нео Теофедрин;

Нурофен Плюс;

Седалгин;

Солутан;

Тефедрин-Н;

Терпинкод.

Кроме того, нельзя везти в ЕС одни очень привычные для украинцев лекарства – а именно анальгин. В некоторых странах его продают только по рецепту, а в других запретили полностью. Дополнительно нужно проверить все препараты, содержащие барбитураты – в ряде стран ЕС валокордин, барбовал, корвалол и т.д. окажутся под запретом.

