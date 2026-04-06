Среди последствий разрушительного шторма "Дейв" – наводнения и немало отмененных рейсов поездов. Кроме того, Даниэль Моссберг из Шведской транспортной администрации заявляет, что стрессовая ситуация сохраняется не только на железных дорогах, но и на дорогах, пишет Sweden Herald.

Что известно о шторме в Швеции?

Шторм "Дейв", пронесшийся по стране, оставил после себя транспортный хаос и сотни поваленных деревьев. Движение поездов между двумя городами, Гетеборг и Шевде, пришлось остановить полностью. Также ограничили движение поездов между Шевде и столицей, Стокгольмом. А несколько поездов получили повреждения и в Эстергьотланде.

Сейчас тысячи домов до сих пор остаются без света: сильные ветры во время шторма срывали со зданий крыши, а в некоторых местах привели даже к наводнениям. В шведском управлении электросетей заявили, что ветер, который до сих пор не стихает, задерживает ремонтные работы и восстановление поврежденных электропередач.

Также шторм Дейв привел к нарушению в работе аэропортов в Норвегии, пишет TTW. В частности, 102 рейса пришлось отменить, а еще 247 – задержать. Порывы ветра во время шторма достигали 42 метров в секунду и нанесли значительный ущерб инфраструктуре, а несколько критических автомагистралей пришлось перекрыть.

